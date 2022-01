Italie: sept migrants meurent de froid en traversant la Méditerranée

Sept migrants sont morts de froid en tentant la périlleuse traversée de la Méditerranée vers l’Italie depuis la Libye dans une embarcation transportant 280 personnes, a indiqué mardi à l’AFP le maire de la petite île de Lampedusa. «Trois personnes sont mortes pendant la traversée, quatre autres souffrant d’hypothermie sévère sont décédées lors de leur transfert sur l’île, après avoir été interceptées par les gardes-côtes», a précisé le maire Toto Martello.

Selon le programme humanitaire Mediterranean Hope, lié aux églises évangéliques italiennes, les 280 personnes à bord étaient originaires du Bangladesh, d’Égypte, du Mali et du Soudan, et «la quasi-totalité était en état d’hypothermie sévère». Les sept victimes étaient originaires du Bangladesh, selon les médias italiens. «Ce qui est choquant, c’est qu’il y a toujours un silence assourdissant de la part du gouvernement italien et de l’Europe, même face à des décès», a déploré M. Martello.