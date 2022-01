CAN: le Sénégal se défait du Cap-Vert, réduit à neuf, pour atteindre les quarts de finale

Avant le match, une minute de silence a été respectée en hommage aux six personnes décédées dans un mouvement de foule dimanche à Yaoundé après le huitième de finale entre le Cameroun et les Comores.

Le premier fait principal de la rencontre survenait après 20 minutes lorsque le Cap-Verdien Patrick Andrade écopait d’un carton rouge. Après le repos, le Cap-Vert était cette fois réduit à neuf après l’exclusion de José Vozinha (57e).

En supériorité numérique, le Sénégal faisait alors la différence via Sadio Mané (63e) avant que Bamba Dieng ne donne au score son allure définitive dans les arrêts de jeu (90e+2). Les joueurs d’Ostende Steven Fortes et Kenny Rocha étaient tous les deux titulaires avec le Cap-Vert. Fortes a joué toute la rencontre et Rocha a été remplacé après 75 minutes.