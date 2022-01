Qualité de l’eau: Bruxelles et la Wallonie doivent renforcer les contrôles

Dans le secteur de l’eau, où l’on ne chômait déjà pas, les prochaines années vont être animées. Après avoir assisté à la naissance d’une directive sur la qualité de l’eau de distribution, on doit s’attendre à un nouveau texte durcissant les conditions de fonctionnement des stations d’épuration des eaux usées. Dans un cas comme dans l’autre, les opérateurs vont devoir accentuer les contrôles, rechercher de nouveaux polluants afin de réduire leur présence dans les eaux. Il s’agit de garantir la disponibilité et la qualité de l’eau destinée à la consommation humaine, avec une attention particulière pour les populations les plus vulnérables, mais aussi de réduire la présence de polluants dans l’environnement tout en se montrant plus transparent à l’égard du consommateur. Un défi technologique et financier.