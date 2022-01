D1A: Charleroi tenu en échec par Courtrai, La Gantoise cale aussi

En championnat, les Zèbres n’ont plus gagné depuis leur déplacement à Eupen (0-4). C’était le 19 décembre dernier. Le bilan des Buffalos n’est pas plus glorieux. Finalement, 1-1, c’est le score du jour en D1A…

Peu de temps après, Lucas Rougeaux coupait de la tête un corner donné au premier poteau par Abdelhak Kadri. Le défenseur portait son équipe aux commandes avant le premier quart d’heure et inscrivait son tout premier but sous le maillot courtraisien (14e, 0-1).

Charleroi réagissait immédiatement via une frappe appuyée d’Anass Zaroury bien écartée par Marko Ilic (15e). Six minutes plus tard, Vakoun Bayo ouvrait son compteur pour les hommes d’Edward Still. Il était à la conclusion d’un beau mouvement carolo où Kayembe se jouait de plusieurs défenseurs avant de servir l’Ivoirien à la hauteur du point de penalty. La reprise du nouvel attaquant des Zèbres ne laissait aucune chance au portier de Courtrai (21e, 1-1).

Charleroi entamait la seconde période tambour battant avec des possibilités pour Jules Van Cleemput (47e) et Anass Zaroury (52e), mais sans danger pour Ilic. Joris Kayembe du plat du pied droit à la 57e minute n’avait pas plus de succès en envoyant sa tentative un bon mètre à côté.

Bien lancé dans le dos de la défense, Ryota Morioka butait sur le portier des Kerels, qui plongeait promptement dans ses pieds pour contrer le ballon (68e). Dans la foulée de cette action, Adem Zorgane récupérait le ballon et tentait sa chance, à nouveau trop faiblement pour inquiéter le dernier rempart des Coutraisiens (69e).

Dix minutes après, Ken Nkuba débordait sur son flanc gauche et était fauché par Rougeaux. L’arbitre indiquait le point de penalty avant de se raviser et d’indiquer un coup-franc à la limite du grand rectangle. À la suite de ce coup de pied arrêté, Van Cleemput surgissait et reprenait du plat du pied. Le ballon était cependant contré par un défenseur (80e). Bayo tentait une dernière fois sa chance dans les arrêts de jeu, mais manquait une nouvelle fois le cadre (90+2).

Les Carolos, qui n’ont plus gagné depuis le 19 décembre, enchaînent une quatrième rencontre sans victoire, contrairement aux Kerels qui enregistrent un sixième match sans défaite.

Dans l’autre rencontre, Ostende, sur une série de deux défaites consécutives, ouvrait la marque très tôt lors de son déplacement à La Gantoise. Thierry Ambrose, bien servi par Robbie D’Haese, était au bon endroit pour donner l’avance aux Côtiers (8e, 0-1). Une avance que le KVO parvenait à maintenir jusqu’à 16 minutes du terme, moment choisi par Andrew Hjulsager pour rétablir l’égalité (74e, 1-1).

Au classement, La Gantoise (5e) et Charleroi (6e) sont à égalité avec 37 unités, à cinq longueurs de la quatrième place occupée par Anderlecht qui doit encore jouer mercredi. De son côté, Courtrai pointe au 7e rang, à trois points des Gantois et des Carolos. En bas de tableau, on retrouve Ostende à la 15e place avec 24 points, soit cinq unités d’avance sur la place de barragiste de Seraing.

Planifiée en semaine, la 24e journée de championnat se poursuivra mercredi avec quatre rencontres au programme : Zulte-Waregem – OHL et Eupen – Standard à 18h45, suivies de Seraing – Beerschot et Anderlecht – Cercle de Bruges à 21 heures.

Jeudi, le match au sommet entre le FC Bruges et l’Union Saint-Gilloise à 20h45 conclura cette 24e journée.

Le direct commenté