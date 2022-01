Coronavirus: pour voyager en Europe, le CST suffit… en principe

Des vacances qui commencent en code orange-prudence et virent au rouge-quarantaine ? Un mauvais souvenir ! Dès le premier février, les voyages au sein de l’Union européenne seront régis par le statut (vaccinal) du voyageur et non plus la situation épidémiologique de son lieu de destination. Les ministres des Affaires européennes des Vingt-Sept ont ravalé mardi la carte des pays, colorée par le covid, au rang de simple information sanitaire. Le sésame, pour passer les frontières, dans une semaine, ce sera le Covid Safe Ticket.

Voilà pour le principe : simplifier les déplacements et leur donner de la prévisibilité. « Jusqu’ici, c’était un peu compliqué », insiste Sophie Wilmès, la voix belge au Conseil de l’Union européenne. « On pouvait partir et puis, tout d’un coup, en fonction de l’évolution de l’épidémie, on ne pouvait plus, ou bien on devait prendre ses dispositions au retour. Ici, on se base sur la situation de chacun. »