Coronavirus: les personnes actives davantage exposées

Selon un rapport universitaire bi-hebdomadaire, il y a deux fois plus de contaminations chez les personnes actives, en particulier dans les secteurs culturel ou sportif, suivis par l’enseignement et l’horeca.

Le nombre d’infections au coronavirus serait deux fois plus élevé chez les personnes actives par rapport au reste de la population. C’est ce qui ressort du dernier rapport de la KU Leuven, de l’UHasselt et du service externe de prévention et de protection au travail Idewe, qui a comparé le nombre d’infections dans différents secteurs du pays du 4 au 17 janvier. Ce sont les secteurs culturel, sportif et des loisirs qui seraient les plus touchés, selon l’étude. L’enseignement arrive en deuxième position, tout juste derrière, suivi par l’Horeca..

Les données de Sciensano, associées à celles de la sécurité sociale et du service de suivi des contacts permettent de comparer l’impact du Covid dans les différents secteurs, selon les chercheurs. Les chiffres sont examinés sur la base de l’incidence bimensuelle du coronavirus, c’est-à-dire le nombre d’infections pour 100.000 personnes.