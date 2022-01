La Vivaldi toujours en quête d’accord sur la baisse de la facture énergétique

Semaine sensible pour le gouvernement. Qui se penche, une nouvelle fois mercredi soir, sur plusieurs dossiers objets de tensions entre partenaires : énergie, mini tax shift, marché du travail.

Lundi soir, les principaux ministres du gouvernement fédéral se sont réunis en kern spécial (une « mise au vert ») pour lancer la deuxième moitié de la législature et affiner « comment travailler ensemble » et « comment décider », dans une Vivaldi à sept partis en proie aux tensions régulières. Ce mercredi soir, un autre kern se tiendra, non pas sur une réflexion à moyen terme cette fois, mais sur des sujets d’actualité, parfois brûlante. A commencer par celui de la facture d’énergie.