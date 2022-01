Le football liégeois veut sortir de la crise

Pour la première fois depuis la saison 1994-1995, la province de de Liège compte trois clubs au sein de l’élite. Le point commun entre le Standard, Eupen et Seraing cette saison se résume pourtant à une seule réalité : le maintien. Mais était-ce à ce point inattendu ?

Pour forcer le trait et le jeu de mots, 2021-2022 n’est pas la saison du football Liège-joie. Certes, la saison précédente n’avait pas été la plus glorieuse pour la Province mais il y avait quand même eu quelques points d’orgue : Eupen et le Standard se sont affrontés pour une place en finale de Coupe… que les Rouches n’ont pas pu gagner cependant, le Standard a longtemps cru au Top 4 avant de devoir se contenter du Top 8 tandis que les Pandas ont vécu par ailleurs une saison tranquille. En fin de saison, Seraing les a rejoints par les biais des barrages.