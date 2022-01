Omicron: prépensionnés, pensionnés et demandeurs d’asile pourront dépanner les absents

Les prépensionnés, pensionnés et demandeurs d’asile pourront remplacer les personnes malades du covid dans les entreprises qui éprouvent des difficultés de fonctionnement en raison de ce virus. Le gouvernement devrait approuver deux projets de loi en ce sens avant la fin de la semaine, coulant ainsi dans les textes l’accord intervenu la semaine dernière entre patrons et syndicats (à l’exception de la FGTB). Le premier concerne les hôpitaux et l’enseignement et devrait entrer en vigueur la semaine prochaine. Le second s’applique aux autres entreprises, et entrera en vigueur « un peu plus tard », le texte devant encore faire l’objet de débats au parlement.