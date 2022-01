Ilaimaharitra: 5e jaune

Excédentaire. Le jeune Fabio Ferraro est le seul Zèbre de la sélection à avoir « sauté » de la feuille de match.

Choix. Edward Still avait opéré trois changements dans son onze par rapport au match du week-end dernier contre Gand : Zorgane, revenu de la CAN, Bayo, qui ne pouvait pas jouer contre son employeur, et Tchatchoua, de retour de suspension, intégraient l’équipe au détriment de Gholizadeh, Nkuba et Knezevic.

Ilaimaharitra. Averti pour la cinquième fois de la saison, il manquera le déplacement à Saint-Trond vendredi.

Belhocine. Même si leur histoire commune s’est un peu clôturée en eau de boudin, le Sporting et son ancien T1 s’apprécient mutuellement et c’est ainsi que l’actuel coach du KVK a reçu un bouquet de fleurs avant le coup d’envoi. C’est la très appréciée concierge, Nadine, qui s’est chargée de lui remettre ce cadeau.