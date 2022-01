Ozornwafor après Charleroi-Courtrai: «Nous sommes déçus de ce partage»

Avec ce quatrième match consécutif sans succès, les Carolos risquent de voir le Top 4 s’éloigner dangereusement si leurs concurrents directs l’emportent dans les prochaines heures. « On est déçu, bien sûr », résumait Valentine Ozornwafor, qui avait conservé sa place dans le cœur de la défense carolo. « C’était un match intéressant, même si nous ne sommes pas parvenus à l’emporter. Un point, ce n’est évidemment pas suffisant au vu de notre situation. On voulait plus mais malheureusement, ça n’a pas été possible. Mais que peut-on faire si ce n’est garder notre unité, corriger nos erreurs et se tourner vers notre match de vendredi à Saint-Trond, qui sera un nouveau match important pour nous. »

À défaut d’avoir renoué avec le succès, les Zèbres ont malgré tout retrouvé le chemin des filets ce mardi, eux qui n’avaient plus marqué le moindre but depuis le départ de Shamar Nicholson au Spartak Moscou voici un mois. « Je ne me focalise pas là-dessus », calmait le défenseur nigérian. « Bayo est aussi un très bon joueur, professionnel et on n’a pas de souci à ce niveau-là. On n’a pas concrétisé toutes nos occasions aujourd’hui mais on ne peut blâmer personne. »