Brabant wallon: une ferme pleine de potentiel à restaurer pour 1,5 million (photos)

Cette ferme située à Limelette est idéale pour les amateurs de beaux bâtiments et de projets ! Complètement à rénover, elle offre en effet un important potentiel grâce à sa superficie, ses espaces variés ou encore ses nombreux éléments de caractère. Un projet d’urbanisme a notamment été accepté pour y créer un complexe mixte avec des bureaux, de l’horeca et du coworking. La ferme peut toutefois se prêter à de nombreuses affectations et elle est idéalement située à quelques minutes des facilités, des axes routiers et des transports en commun.

Situation

Cette grande ferme en carré est située à Limelette, une division de la commune d’Ottignies-Louvain-la-Neuve. Elle est implantée sur un terrain d’environ 1,15 ha bordé par la Dyle et par une grande étendue verte. La ferme est en même temps localisée tout près de la nationale 238 qui mène ensuite rapidement à l’autoroute E411. Les gares de Limal et Ottignies se trouvent respectivement à environ 1 et 2 km et sont donc joignables rapidement en voiture, ou encore en bus grâce aux arrêts situés à 5 minutes de marche de la ferme. Il faut compter le même temps pour rejoindre les premiers commerces, tandis qu’on trouve une très grande variété de facilités dans les centres de Limal, Wavre, Ottignies ou encore Louvain-la-Neuve (5 à 10 minutes en voiture).

2

Etat général

Les premières origines de cet ensemble baptisé « Ferme (d’)Au Pont » remonteraient au XVIe siècle, tandis que les bâtiments actuels datent du XIXe. La structure de la ferme est en bon état, mais il faudra prévoir une restauration globale. Grâce à la grande superficie de la propriété et ses multiples espaces, les possibilités sont nombreuses et un permis d’urbanisme a notamment été obtenu pour développer un parking de 90 places et environ 2.300 m2 mêlant habitation, petit horeca, bureaux et coworking. Le potentiel de la ferme ne se limite toutefois pas seulement à une importante superficie, mais tient aussi à la présence de nombreux éléments de caractère comme des cheminées, auges en pierre, carrelages anciens, pierres bleues, charpentes apparentes, etc.

3

Disposition

La ferme est composée de différents bâtiments organisés autour d’une cour pavée. On accède à celle-ci via un porche d’entrée précédé par un espace de parking. Parmi les bâtiments qui composent la propriété, on retrouve notamment un pigeonnier, d’anciennes vastes laiterie et écuries, plusieurs étables et ateliers de différentes tailles surplombés de fenils, ou encore une imposante grange qui déborde vers l’extérieur de la cour et dans laquelle il est possible de créer plusieurs niveaux. La ferme comporte aussi un jardin et une habitation composée entre autres de 3 chambres, un appartement et de grandes réceptions lumineuses. Les volumes de la ferme sont généreux et agrémentés de belles hauteurs de plafonds.

4

Prix

Cette ferme historique est affichée au prix de 1.500.000 euros. Il faudra prévoir un budget supplémentaire pour la restaurer et tirer le meilleur de son potentiel en termes de superficie et de caractère. Les possibilités d’affectation sont multiples.

Adresse : Limelette (Ottignies-LLN)

Surface habitable : +/- 2.300 m2

Chambres : 4 (possibilité +)

Salles d’eau : 1 (possibilité +)

WC : 2

Cave : oui

Jardin : oui (terrain de +/- 1,15 ha)

Etat : à rénover

Garage : oui

PEB : G