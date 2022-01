Podcast – Les pensions vont-elles provoquer une nouvelle crise de gouvernement ? Le gouvernement devrait retrouver d’ici peu le dossier de la réforme des pensions. Les présidents libéraux Egbert Lachaert et Georges-Louis Bouchez présentent leur point de vue dans Le Soir. Décryptage.

Publié le 26/01/2022

Ça promet déjà des débats enflammés. Le dossier de la réforme des pensions devrait réapparaitre sur la table du gouvernement fédéral. En septembre dernier, la ministre Karine Lalieux avait présenté un plan qui n’avait pas plu à tous les partenaires. Cette fois ce sont les deux présidents de parti libéraux qui relancent le sujet. Egbert Lachaert et Georges Louis Bouchez ont recu Pascal Lorent et David Coppi du service politique pour une longue interview. Crise en vue ? On a appelé Pascal Lorent pour qu’il nous décrypte la situation.