«Un élève sur trois et un enseignant sur cinq sont absents», selon le Directeur général de la Segec

La situation dans les écoles s’est fortement dégradée ces deux dernières semaines. Le pourcentage d’absents a doublé ces quinze derniers jours, de semaine en semaine. La semaine dernière, le taux d’absentéisme était de 14 %. Aujourd’hui, un élève sur trois est absent, et un enseignant sur cinq (donc 21 % d’enseignants absents). Pour ce qui est des chiffres dans le secondaire, ils arriveront dans la journée selon Etienne Michel, « mais ceux qui datent de la semaine dernière montraient ce même type d’évolution ».

« L’école continue difficilement de fonctionner. Dans le fondamental aujourd’hui, c’est une centaine d’écoles qui sont fermées. Ou parfois tout le niveau maternel ou primaire de l’école. Et c’est un nombre de classes encore beaucoup plus important qui sont fermées. Dans l’enseignement catholique fondamental, on parle de près de mille classes. »

Une situation très tendue

Les ministres de la Santé et de l’Education vont se pencher sur la situation.

Selon Etienne Michel, « tout le monde s’attend à ce que les règles de quarantaine soient modifiées. » Mais il ne sait pas dire quelle est la part d’absences liées à des quarantaines et celle liée aux maladies. Donc réduire les quarantaines, cela pourrait avoir une réelle incidence sur le taux d’absentéisme, mais cela pourrait également être dangereux au niveau des contaminations. Il ajoute cependant que les maladies sont aujourd’hui moins aiguës qu’il y a quelques mois.

« Une des craintes des enseignants, et je la comprends, c’est que les élèves malades reviennent à l’école. C’est aux épidémiologistes de nous indiquer quels sont les risques à prendre et ceux à ne pas prendre. »

Fermer les classes à partir de quatre cas ?

La règle telle qu’elle a été prise avait un fondement à ce moment-là, selon le Directeur de la Segec. « Il est possible qu’il faille l’adapter au vu de l’évolution de l’épidémie. La nature de l’épidémie change au fil du temps. »