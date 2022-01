Sadio Mané marque un but, qualifie le Sénégal pour les quarts de la CAN… et finit la journée à l’hôpital (photo)

Sadio Mané a connu une journée peu ordinaire ce mardi. Buteur face au Cap-Vert, l’attaquant de Liverpool a participé à la qualification du Sénégal pour les quarts de finale de la Coupe d’Afrique des nations. Mais à l’issue de la rencontre, Mané a été transporté à l’hôpital.

Le buteur a été victime d’un violent choc à la tête lors de ce 8e de finale de la CAN. Sur un long dégagement d’Édouard Mendy (52e), le gardien Vozinha a percuté Sadio Mané, les deux joueurs se retrouvant aussitôt au sol, sonnés. La sortie non maîtrisée du Capverdien a valu une exclusion, après consultation de la VAR (57e). Mané a malgré tout repris sa place sur le terrain, ouvrant le score à la 63e. Dans la foulée de ce but, Aliou Cissé décide de le remplacer, le joueur n’ayant visiblement pas récupéré de son choc. « Il s’est senti faible, sa tête tournait », a déclaré le sélectionneur sénégalais. De quoi se poser des questions : fallait-il vraiment laisser Mané jouer encore quelques minutes dans cet état au lieu de le sortir directement ?