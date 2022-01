Open d’Australie: Stefanos Tsitsipas ne laisse aucune chance à Jannik Sinner et file en demi-finales (vidéos)

Tsitsipas, 23 ans, jouera sa troisième demi-finale à Melbourne, après 2019 et 2021, et la cinquième en Grand Chelem, ayant déjà atteint ce stade à Roland-Garros en 2020 et 2021. Il sera opposé au vainqueur du dernier quart de finale entre le Russe Daniil Medvedev (ATP 2) et le Canadien Félix Auger-Aliassime (ATP 9).