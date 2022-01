Redressement partiel des ventes de véhicules utilitaires en 2021

La hausse des immatriculations de véhicules utilitaires s'observe dans tous les pays en 2021, à l'exception de l'Espagne et de la Grèce. En Belgique, la croissance (+0,4%) s'apparente davantage à une stagnation, tout comme en Allemagne (+0,6%). Les plus fortes hausses ont eu lieu en Italie (+15.5%) et en France (+7.8%).