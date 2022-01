Les livraisons d'Airbus Helicopters dépassent leur niveau d'avant-crise

Elle revendique désormais 52% de part de marché sur les marchés civil et parapublic. Ses principaux concurrents sont l'italien Leonardo, l'américain Bell et les industriels russes.

Airbus, qui doit présenter le 17 février ses résultats financiers annuels, a également vu ses commandes et livraisons d'avions rebondir en 2021.

De leur côté, l'Espagne a commandé 36 hélicoptères légers H135 et l'Allemagne huit H145.

Paris a également commandé huit hélicoptères de transport militaire H225M Caracal et deux engins polyvalents légers H145.

Ce contrat de 10 milliards d'euros, officialisé fin décembre 2021, prévoit des livraisons à partir de 2027 à l'armée de Terre (80), la Marine nationale (49) et l'armée de l'Air et de l'Espace (40), pour remplacer cinq types d'appareils différents.

Ainsi, la France a commandé "40 H160" en version civile et militaire, incluant la première tranche ferme de 30 unités d'un contrat géant de 169 appareils de la version militarisée H160M "Guépard" de cet engin, a souligné l'entreprise.

En 2021, Airbus Helicopters a notamment livré des hélicoptères légers H145, des H225M à Singapour et à la Marine brésilienne, et le premier NH90 TTH au Qatar. Airbus a également livré à l'armée américaine le premier UN-72B produit dans son usine de Columbus au Mississippi (sud).

Il a remis 611 aéronefs à leurs clients, une progression de 8% sur un an, même si le volume est resté inférieur d'un tiers à l'avant-crise. Et 507 commandes nettes ont été prises contre 268 en 2020, maintenant le carnet à plus de 7.000 appareils, soit des années de production.