Elise Mertens qualifiée pour les demies du double en Australie: «Ça aide un peu à oublier la déception du simple»

L’aventure australienne se poursuit donc pour Elise Mertens, qui avec sa nouvelle partenaire Veronika Kudermetova, disputera, ce jeudi, les demi-finales du double. Ce mercredi, le duo a assez facilement battu (6-3, 6-4) la paire formée par Sara Sorribes-Tormo et… Kirsten Flipkens. « C’est toujours spécial de jouer contre une autre Belge », a commenté Mertens. « Surtout contre Kirsten que j’admirais au même titre que Kim (Clijsters), Justine (Henin) ou Yanina (Wickmayer) quand j’étais plus jeune. C’est même devenu une copine, maintenant, car on se voit souvent en tournois et on a même pas mal joué ensemble, notamment en Billie Jean King Cup. »

L’accolade à la fin du match fut même généreuse. « Oui, il y avait de l’émotion », reconnaît la Limbourgeoise. « Kirsten a désormais 36 ans, elle a peut-être disputé son dernier Open d’Australie, je ne sais pas… Mais c’est super pour elle d’être encore là, en quart de finale, après une terrible saison 2021 où elle a payé cher sa chute et son entorse… »