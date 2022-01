Coronavirus: 407 nouvelles admissions à l’hôpital en 24 heures, un record depuis plus d’un an

Entre le 19 et le 25 janvier, il y a eu en moyenne 330 patients admis à l’hôpital et positifs au covid, soit une augmentation de 51% par rapport à la période de référence précédente. Au total, 3.438 personnes positives au Sars-Cov 2 séjournent actuellement à l’hôpital (+42%), dont 367 patients traités en soins intensifs (-6%), indique mercredi Sciensano, l’Institut de Santé publique. Par ailleurs, ce mardi, 407 personnes ont été admises à l’hôpital en raison du coronavirus, chiffre qui, affirme la RTBF, n’a plus été atteint depuis novembre 2020 (et qui surpasse donc celui de la vague delta).