Le football a régné sur les audiences télé

Ces chiffres officiels du CIM confortent les observations que nous avions pu faire en décembre (voir notre article). Ils confortent aussi la bonne tenue des audiences des journaux télévisés de la Une et de RTL-TVI, avec en 9e position du classement le 19.30 du 17 juin, qui, pour rappel, précédait le match Danemark-Belgique, et en 13e position, le RTL Info 19H du 3 janvier.

À lire aussi Les JT et le football dominent les audiences TV de l’année en Belgique

On rappellera que le CIM ne prend pas en compte, pour établir son classement, les audiences individuelles de l’ensemble des journaux télévisés, mais garde la meilleure audience absolue du programme pour l’année. Les JT n’apparaissent donc qu’une fois dans son classement, comme rendez-vous récurrent, ce qui permet notamment de mettre en avant une plus grande diversité de programmes. Le top 100 correspond donc aux 100 meilleures audiences de chaque programme, non aux 100 meilleures audiences absolues.

Qu’est-ce qui, hors football et info, a encore fait recette en 2021 ? L’émission Face au juge (RTL-TVI) avec 41,3 % de parts de marché le 17 janvier, qui profite, comme le notait Frédéric Antoine, professeur à l’UCLouvain, de l’effet de saisonnalité : « Le programme est diffusé en janvier/février, qui correspond à la période où on retrouve les meilleures audiences, et le dimanche soir : c’est le jour où RTL réalise ses meilleures audiences de soirée, et ses meilleurs prime time. Il est assez logique que le programme qui précède le prime time soit porteur en termes d’audience ». Avec Mad In Belgium, diffusé à la fin de l’année, François Pirette s’offre lui aussi une des meilleures audiences de l’année, avec 620.900 spectateurs au rendez-vous le 28 novembre. On notera que Pirette a réussi à placer deux rendez-vous dans le top 100, puisque son précédent spectacle Sras et paillettes du 3 janvier figure aussi en bonne place.

Les autres « cartons » de 2021 sont à mettre sur le compte de la série HPI, Haut potentiel intellectuel, avec Audrey Fleurot, du magazine de société En route vers la police locale et du magazine Enquêtes.

Au rayon cinéma, c’est le film Bohemian Rhapsody, sur l’histoire du groupe Queen, qui a été le plus visionné de l’année, le 1 avril, devant Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu et la Chute de Londres, tous diffusés sur RTL-TVI.