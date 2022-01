Manifestation contre les mesures sanitaires: déjà plusieurs poursuites judiciaires pour des personnes arrêtées

228 personnes ont été arrêtées pour trouble à l’ordre public, après la manifestation de ce dimanche 23 janvier à Bruxelles. 91 enquêtes ont été ouvertes jusqu’à présent. Il y a déjà une citation directe au tribunal correctionnel et deux placements en IPPJ pour des personnes arrêtées judiciairement.

Le parquet de Bruxelles a tenu à offrir ce mercredi des clarifications sur les suites données à l’égard des personnes arrêtées en marge de la manifestation contre les mesures sanitaires qui s’est déroulée ce dimanche dans la capitale. Une mobilisation importante, pour laquelle la police a comptabilisé la présence de 50.000 participants, et qui s’est terminée dans la violence.

Pour rappel, 228 personnes ont été arrêtées administrativement pour trouble à l’ordre public et 11 autres, dont trois mineurs, l’ont été judiciairement pour « détention d’arme », « rébellion » et « dégradations ». 91 enquêtes sont ouvertes jusqu’à présent. Pour certains d’entre eux des décisions ont déjà été prises a fait savoir Tim De Wolf, le procureur du roi de Bruxelles, en présence de Michel Goovaerts, chef de corps de la zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles. Deux des trois mineurs arrêtés judiciairement dimanche, apprend-on, ont ainsi été déférés devant un juge de la jeunesse et placés en IPPJ. Le troisième a été relaxé.

Concernant les 8 majeurs arrêtés judiciairement, l’un d’entre eux a directement été cité à comparaître devant le tribunal correctionnel néerlandophone de Bruxelles – l’audience est d’ores et déjà fixée au 17 février prochain. Les 7 autres ont été relaxés. « Relaxe ne voulant pas dire impunité, » précise le parquet, en rappelant son souhait de pouvoir les citer, en présence de charges, devant le tribunal correctionnel.

Revenant sur le contexte de travail de la taskforce mise en place sur ce type de violences, Tom de Wolf a tenu à réaffirmer la volonté de la justice bruxelloise de mener une politique proactive d’identification et de poursuite à l’égard de personnes se rendant responsables de violences envers la police. Il soutient qu’il en sera fait de même dans le cas de « violences policières potentielles ». « Ce n’est que logique qu’on soit cohérents face à tous ces aspects. »