Horeca: ce qui change dès vendredi

Trois phases sont prévues : la phase jaune, la phase orange et la phase rouge. C’est dans cette dernière phase que l’on se trouvera ce vendredi, date d’entrée en vigueur du baromètre.

Justement, cette phase rouge, qu’implique-t-elle ? Concernant l’horeca, qu’il y aura une fermeture entre minuit et cinq heures, contre 23h pour le moment.

En intérieur, par ailleurs, le Covid Safe Ticket est obligatoire, tout comme le masque (sauf, évidemment, lorsque les clients consomment). Il ne peut, en outre, y avoir plus de six personnes par table et les consommations debout/au bar sont interdites.