Cérémonie des César 2022: «Illusions perdues» parmi les favoris

La Présidente de l’Académie des Arts et Techniques du Cinéma, Véronique Cayla, a ouvert l’enveloppe contenant les 126 nominations dans les 24 catégories pour les César 2022. Le premier tour de vote s’est clôturé hier soir à minuit. Le taux de participation a été de 68,7 %, en hausse par rapport aux années précédentes. Le second tour s’ouvrira le 1er février et se clôturera le 25 février, quelques heures avant l’ouverture de la 47e cérémonie des César 2022.

Antoine de Caunes sera le Maître de Cérémonie. Elle se déroulera le vendredi 25 février à l’Olympia sur Canal +.