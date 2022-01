Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 se rapproche des 4.100 points mais reste à la traine

UCB (87,42) était positive de 0,4%, arGEN-X (232,50) et Galapagos (47,01) de 1,7% et 1,1%.

AB InBev (57,73) valait 1,2% de plus que la veille, KBC (79,28) et Ageas (43,52) gagnant 1,5% et 2,8%.

Elia (116,50) et Melexis (91,65) étaient positives de 2,1% et 1,9%, Umicore (33,77) remontant de 2,3%, Sofina (353,80) de 1,5% et Aedifica (106,60) de 1,6%.

Proximus (17,97) et Telenet (34,22) s'appréciaient de 0,1% et 1,3%, Orange Belgium (19,30) et Bpost (7,20) regagnant par ailleurs 0,6% et 3,7%.

GBL (94,42) et Ackermans (173,20) étaient également positives de 1,1% et 1,5%.

Hors BEL 20, Balta (3,83) et Econocom (3,57) rebondissaient de 9,4% et 5% alors qu'Exmar (4,80) gagnait 4,3% supplémentaires.

Van de Velde (32,60), D'Ieteren (151,50) et Kinepolis (55,05) étaient en hausse d'un peu plus de 2,5%.

Ontex (6,68) se démarquait par contre en chutant de 4% en compagnie de Roularta (17,15), négative de 3,1%.

Bone Therapeutics (0,58) abandonnait enfin 3% alors qu'Acacia Pharma (1,34) et Oxurion (1,71) rebondissaient de 4,7% et 3,8%, IBA (14,50) et Advicenne (7,95) de 3,6% et 3,2%.