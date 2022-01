Les pots catalytiques, une mine d’or pour certains voleurs

Quelques jours après avoir vécu sa mésaventure, Léonard Pollet en est toujours un peu interloqué. « Ce matin-là, mon épouse monte dans notre vieille VW Polo de 1994 », se remémore le Tournaisien. « Elle démarre nickel mais fait un bruit assourdissant. Sur le moment, on a pensé qu’il y avait un trou au pot d’échappement. On va donc la déposer chez le garagiste qui nous dit qu’on nous a volé notre catalyseur. Des gars sont venus avec un cric pour soulever la voiture. Ils se sont glissés dessous et ont soigneusement découpé le catalyseur pour l’emmener.

« J’ai d’abord cru à une blague », poursuit la victime, « mais mon garagiste m’a expliqué que ça vaut quelques centaines d’euros et qu’au fil du temps, il est de plus en plus difficile d’en trouver pour des vieux modèles comme le mien. Trouver un catalyseur et le replacer, ça me coûtera autant que la valeur de ma vieille Polo qui affiche 230.000 km au compteur. Elle va probablement aller à la casse. »