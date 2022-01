La confidence de Neymar: «La défaite face à la Belgique est l’une des plus douloureuses que j’ai vécues» (vidéo)

La docusérie « Neymar : le chaos parfait » est sorti ce mardi 25 janvier sur Netflix. L’occasion pour les amateurs de football d’en apprendre un petit peu plus sur la vie de l’attaquant brésilien à travers de nombreux témoignages : équipiers passés et actuels, entraîneur, journalistes. Mais ce sont surtout les propos de Neymar lui-même et de son père qui occupent une grande partie de la série. Le joueur du PSG y évoque notamment la Coupe du monde 2018 et la défaite face à la Belgique.

Après le fiasco 1-7 en demies lors du mondial 2014 chez lui au Brésil, Neymar et ses équipiers espéraient bien effacer cette humiliation en décrochant le titre mondial quatre ans plus tard. Mais les Diables rouges se sont dressés sur la route de la Seleçao en quarts, les éliminant sur le score de 1-2. « C’est l’une des défaites les plus douloureuses que j’ai vécues », avoue Neymar. « Je ne voulais voir ou parler à personne parce que tout me faisait mal à ce moment-là. Je n’ai pas allumé la télé, je suis resté loin d’internet. »