«La lettre d’Ivan De Vadder»: De mal en pis

Le week-end dernier était celui des réceptions politiques du nouvel an, bien qu’il n’y ait eu aucune vraie réception. Tous les discours des présidents flamands avaient été enregistrés et diffusés ensuite sur leurs réseaux sociaux. Les présidents ont ensuite contraint l’émission politique de la VRT, De Zevende Dag, à les traiter séparément : trois présidents furent interrogés l’un à la suite de l’autre, tandis que deux d’entre eux, Bart De Wever de la N-VA et Egbert Lachaert de l’Open Vld, furent assis à la même table, à quelques mètres à peine l’un de l’autre. A l’exception de quelques échanges de regards louches, ils se snobaient. Il ne resta au téléspectateur que le langage corporel pour évaluer ce « débat ».