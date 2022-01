Proche-Orient: la violence des colons terrorise les Palestiniens

Un véritable enfer. Voilà comment peut être définie la vie quotidienne de nombreux Palestiniens en Cisjordanie occupée. En cause, la violence dont les colons juifs les plus radicaux se rendent coupables à l’encontre de la population occupée. Les incidents subissent une courbe ascendante et provoquent des dégâts considérables : civils blessés, biens entièrement ou partiellement anéantis (bétail, maisons, voitures, etc.). Les Palestiniens n’en doutent plus, il s’agit pour eux de la mise en œuvre d’une stratégie programmée en vue de les terroriser et de les déposséder de leurs terres. Jusqu’ici, le gouvernement israélien, n’a pas pris de mesures pour mettre fin à cette situation et l’armée israélienne se retrouve même accusée de passivité car ses soldats assistent souvent aux agressions sans intervenir.