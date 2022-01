Une nouvelle vidéo choc pour sensibiliser aux accidents aux passages à niveau

L’an dernier, 46 accidents ont eu lieu sur des passages à niveau en Belgique. Neuf personnes y ont perdu la vie et cinq autres ont été grièvement blessées, indique mercredi le gestionnaire du réseau Infrabel, qui a publié une vidéo choc pour sensibiliser au phénomène.

Sur les 46 accidents survenus en 2021, 33 se sont produits sur le réseau et 13 en zone portuaire (9 dans le port d’Anvers et 4 dans le port de Zeebrugge). Dans 37 accidents sur 46 (80 %), ayant fait 4 morts, un véhicule routier était impliqué. Sept accidents (soit 15 %) se sont produits avec des usagers faibles. Ils ont fait 5 morts (3 cyclistes et 2 piétons). Dans les 2 accidents restants (5 %), le train a heurté un obstacle.