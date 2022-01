Transfert de Vlahovic: Pourquoi tant de haine sur l’axe Florence-Turin?

Même si le transfert à la Juventus n’est pas encore officiel, Dusan Vlahovic est déjà « mort » aux yeux des partisans de la Fiorentina. « Les buts seuls ne sont pas suffisants pour forcer le respect. Tes gardes du corps ne pourront pas toujours te protéger, gitan de m… », pouvait-on lire il y a quelques jours sur les grilles du stade Artemio Franchi entre autres « gentillesses »

Le problème n’est pas le départ du meilleur buteur florentin (44 buts en 98 matches de Serie A dont… 38 ces 18 derniers mois !) ou encore moins le prix (il est question de 75 millions) mais la destination : la Juventus qui est de surcroît un rival direct pour une qualification européenne (voire même en Ligue des champions) avec 6 points d’avance mais un match de plus. Tout mouvement entre Turin et Florence n’est pas automatiquement source de polémiques, plus dans le chef des tifosi florentins que leurs homologues turinois.