Absences dans les écoles: de nouvelles données continuent de sonner l’alerte (infographie)

Alors que les ministres de l’Enseignement et de la Santé ne parviennent toujours pas à trouver de solution pour aider les écoles, le Segec dévoile ses estimations de classes et écoles fermées.

En radio ce matin, Etienne Michel, le directeur du Segec, avait dévoilé les premières données au niveau du taux d’absence dans le primaire et maternelle. Pour rappel, un enseignant sur cinq était absent ces derniers jours. Du côté des élèves, on frôle les 30 % !

Plus de 1.000 classes fermées

Conséquence directe des protocoles actuels qui veulent qu’une classe ferme quand quatre cas positifs ont été détectés sur une semaine : 15 % des classes sont fermées. « La situation s’est profondément et rapidement détériorée au cours des deux dernières semaines », détaille Étienne Michel. « Parmi les écoles qui ont répondu, 69 établissements et 847 classes sont actuellement fermés. On estime que, dans l’enseignement fondamental catholique, une centaine d’écoles et sans doute plus de 1.000 classes sont actuellement fermées. »

La situation est à peine meilleure dans le secondaire, même si la progression des absences, tant du côté des profs que des élèves, est moins spectaculaire. La mauvaise nouvelle concerne plutôt les éducateurs qui jouent un rôle crucial en ce moment pour remédier aux absences des profs. Problème : un quart d’entre eux sont à la maison, malades ou du moins positifs au coronavirus. Résultat, une douzaine d’écoles secondaires du réseau catholique sont aussi fermées.

À lire aussi Dans la famille omicron, il y a trois «frères et sœurs»

« Adaptons les règles »

Alors que faire ? « Adapter les règles de quarantaine et modifier les règles de fermeture des classes si la situation sanitaire le permet », répond Etienne Michel. Justement ce qui est sur la table des ministres et de la Santé et de l’Enseignement, qui négocient en coulisses cet après-midi. « Il faut aussi permettre le remplacement plus rapide des enseignants absents et suspendre temporairement les dispositions de contrôle des titres », poursuit le directeur du Segec. « Dans la mesure du possible et si nécessaire, on doit miser sur la collaboration des parents pour systématiser une politique de testing. »