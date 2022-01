Le CEO de Metro ne dévoile pas ses cartes pour la Belgique

Le journal De Tijd rapportait la semaine dernière que les succursales belges de Makro et Metro étaient en vente. Et selon le quotidien allemand Handelsblatt, l'enseigne pourrait quitter l'Inde et la Belgique.

Cependant le CEO de Metro, qui exposait mercredi la stratégie de croissance du groupe, s'est bien gardé de dévoiler ses projets pour le marché belge.