Stefanos Tsitsipas: «Mon chirurgien ne me voyait pas disputer l’Open d’Australie»

Qui a parlé de Stefanos Tsitsipas durant cet Open d’Australie, avant ce mercredi et sa démonstration contre le pauvre Jannik Sinner (6-3, 6-4, 6-2) ? Hormis les Grecs eux-mêmes, personne ! Pourtant déjà deux fois demi-finaliste à l’Open d’Australie (il avait éliminé Federer en 2019 et Nadal en 2021) et 4e joueur mondial, l’Athénien avait de solides références.

Et comment ! On a revu, ce mercredi contre un Jannik Sinner qui n’est plus n’importe qui, rappelons-le, le Stefanos Tsitsipas injouable et agressif de Roland-Garros, l’année dernière, où il avait poussé Novak Djokovic aux cinq sets, en finale !

« Jannik est un très bon joueur, j'ai donc essayé de me concentrer sur mes meilleurs coups et cela a payé plus que je ne le pensais », a avoué le Grec avant de voir Daniil Medvedev et Felix Auger-Aliassime (prochain adversaire potentiel) se livrer un terrible combat. « Je suis très, très heureux de la façon dont j'ai servi aujourd'hui et de la façon dont je suis entré dans ce match. J’avais opté pour la bonne tactique (NDLR : empêcher l’Italien de prendre les commandes) et j’ai su la tenir tout au long de la rencontre. Le soutien de la foule a fait le reste… »