Dos au mur contre Auger-Aliassime, Medvedev explique comment il a trouvé la solution: «Je me suis demandé ce que ferait Djokovic» (vidéo)

Le Russe s’est qualifié in extremis pour les demi-finales de l’Open d’Australie ce mercredi, en cinq sets face à Felix Auger-Aliassime.

Grand favori de l’Open d’Australie en l’absence de Novak Djokovic, Daniil Medvedev est passé tout près de la sortie ce mercredi, en quarts, face à un excellent Felix Auger-Aliassime. Mené deux manches à rien, le Russe a sauvé une balle de match dans le quatrième set pour finalement s’imposer en cinq sets et se qualifier pour le dernier carré.

Interrogé par Jim Courrier sur la Rod Laver Arena juste après sa victoire, le Russe a expliqué comment il avait trouvé la solution. « Je ne jouais pas mon meilleur tennis et Felix jouait incroyablement bien. Je ne savais pas vraiment quoi faire. Je ne sais pas si les gens vont aimer ça, mais je me suis demandé : que ferait Novak (Djokovic) ? Et j’ai décidé de le faire travailler. S’il voulait gagner ce match, il faudrait qu’il aille le chercher, point après point », a confié Medvedev. « Ou Rafa (Nadal) ou Roger (Federer) », a-t-il ensuite ajouté en réponse aux sifflets du public.