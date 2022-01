Baisse du chômage indemnisé en décembre

Le chômage est en diminution dans toutes les catégories d'âge, y compris chez les 60 ans et plus. "Il importe toutefois de tenir compte de la modification réglementaire concernant le relèvement de la limite d'âge pour l'obtention d'une dispense d'inscription comme demandeur d'emploi. À partir de 2020, il n'est possible de demander la dispense que sur la base d'une expérience professionnelle d'au moins 44 ans, plus sur la base de l'âge", précise l'Onem. Le chômage complet des jeunes (moins de 25 ans) diminue de 21,7% (-4.882 unités).

C'est en Flandre que le chômage a le plus reculé sur une base annuelle (-16% ou -19.461 unités). En Wallonie et en région de Bruxelles-Capitale, il a baissé respectivement de 9,2% (-12.065 unités) et 6,7% (-4.291 unités). En décembre, on dénombrait en Région flamande, 102.032 chômeurs complets, en Région wallonne, 118.826 et en Région de Bruxelles-Capitale, 59.506.