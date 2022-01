Théâtre - «La cour des grands»: vis ma vie (héroïque) d’éducateur

Faites le test : demandez qu’on vous liste des héros de notre quotidien, on vous sortira à coup sûr des pompiers, des médecins, des enseignantes, des chercheuses, mais certainement pas des éducateurs. Et pourtant… Travailleur au statut souvent précaire, c’est le surveillant d’autrefois sauf que ses tâches sont bien plus vastes : encadrer les élèves en dehors des heures de cours, prendre en charge une classe quand un prof est absent, rédiger des rapports, participer aux réunions pédagogiques, faire des photocopies, concevoir des activités éducatives, gérer les conflits, ranger les chaises dans la salle des fêtes ou les livres à la bibliothèque, faire respecter le règlement intérieur, etc., etc.