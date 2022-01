Coronavirus: les symptômes connus du variant omicron

Toux, nez qui coule, courbatures… Avec le raz-de-marée omicron, on entend de plus en plus que le covid se résume à ces symptômes qui sont semblables à ceux de la grippe. C’est vrai pour certains malades, qui seront plus ou moins affaiblis. Mais certainement pas pour tout le monde – selon l’âge, l’état de santé ou le statut vaccinal. C’est aussi sans compter le risque de développer un covid long.

Pour le groupe d’experts britannique, il est nécessaire d’informer la population sur ces changements de symptômes. « Les sites officiels indiquent toujours que l’apparition soudaine d’une forte toux, la fièvre et la perte de l’odorat et du goût sont les principaux signes d’une infection au coronavirus. Et donc une indication pour se faire dépister et s’isoler », s’inquiète le professeur Tim Spector dans les colonnes du Guardian. « Alors que pour la plupart des gens, omicron se ressent comme un rhume et commence par un écoulement nasal, un mal de gorge et un mal de tête. Pour sauver des vies, il est urgent de changer la communication. »