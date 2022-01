Thomas Meunier ne voit pas Axel Witsel revenir dans l’immédiat au Standard: «Il veut encore jouer dans des équipes ambitieuses» (vidéos)

« Je ne dirais pas qu’il est devenu indésirable à Dortmund », explique-t-il à nos confrères de la RTBF. « Il y a des clubs où les joueurs sont renvoyés dans les noyaux B ou C et dont on n’entend plus parler. Ce que j’aime ici, au Borussia, c’est que quand tu es correct avec les gens, les gens sont aussi corrects avec toi. Axel a toujours été professionnel et correct avec le club. Son aventure avec Dortmund semble toucher à sa fin, même si on n’est jamais à l’abri d’une surprise. Il s’entraîne tous les jours, ne discute pas et est toujours exemplaire ».

Le contrat de Witsel se finit en juin, à la fin de cette saison donc. « Ça me paraît compliqué de voir Witsel prolonger ici à Dortmund. Avec Thorgan Hazard et Axel, on a lu cet article qui évoque une rumeur d’un éventuel retour au Standard. On en rit ensemble ! Maintenant, Axel est un vrai Liégeois. Donc, il pourrait, à un moment donné, se dire : ‘il y a un vrai projet au Standard, ça me plairait d’en faire partie, d’encadrer les jeunes et apporter ma pierre à l’édifice et de faire en sorte que le Standard revive un petit peu’. Ça, c’est quelque chose qu’il pourrait totalement faire. Mais là, ce qu’il veut, c’est encore jouer au football dans des équipes ambitieuses et qui peuvent encore faire la différence en Coupe d’Europe ».