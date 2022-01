Obligation vaccinale: les réserves des premiers experts

Quatre experts ont été entendus dans l’après-midi : Liliane Schoofs (professeur en biotechnologie KU Leuven), Ann De Guchtenaere (pédiatre, UGent), Johan Neyts et Emmanuel André (virologue et microbiologiste à la KU Leuven).

« Les vaccins actuels (injectés dans le muscle) sont efficaces contre les hospitalisations, mais pas pour éviter une transmission », a souligné Mme Schoofs. Selon elle, le développement d’un vaccin oral pourrait pallier cette faiblesse. « C’est le vaccin oral qui a permis d’éradiquer la polio. L’OMS et l’Agence européenne des médicaments (EMA) ont lancé un appel pour un nouveau vaccin », a-t-elle souligné.

« Plus besoin de booster »

Johan Neyts et Emmanuel André ont pour leur part appelé à la responsabilité individuelle des personnes qui ne sont pas jugées à risque. « La vaccination a un impact majeur sur le nombre de décès. Mais il y a une transmission qui reste présente », a développé M. André. « On va probablement passer à un stade endémique parce que le nombre de décès va être maîtrisé et prévisible, même si la circulation virale va continuer à être importante. (…) Pour les personnes sans système immunitaire fragile, je pense qu’on n’aura plus besoin de booster. Les infections (futures) vont jouer ce rôle de booster. Pour ces gens-là, sauf surprise (d’un futur variant plus virulent), on pourra laisser évoluer les choses. » Selon les deux experts de la KULeuven, la vaccination obligatoire devrait dès lors concerner les personnes à haut risque, singulièrement celles qui n’ont pas reçu la bonne information concernant les vaccins. (…) Pour les gens considérés à faible risque et qui ont développé des anticorps, je pense que cela relève de la responsabilité individuelle .