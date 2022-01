JO d’hiver: les cinq premiers athlètes belges ont pris la direction de Pékin

Les premiers athlètes de la délégation belge ont quitté l’Europe pour rejoindre Pékin, où se tiendra, entre le 4 et le 20 février, les Jeux Olympiques d’hiver.

Cinq membres du Team Belgium, les patineurs Bart Swings, Mathias Vosté et Sandrine Tas, ainsi que les patineurs de vitesse sur piste court (shorttrack) Stijn et Hanne Desmet ont en effet quitté l’aéroport amstellodamois de Schiphol sur le coup de 16h50 pour rejoindre la capitale chinoise.

Les cinq patineurs sont partis en même temps que d’autres athlètes, dont des Hongrois et une grosse délégation d’environ 90 sportifs et accompagnants néerlandais qui sont arrivés par petits groupes. Après avoir enregistré leur bagage, les athlètes néerlandais (une partie des 42 prévues pour l’événement) ont été conduits par des collaborateurs de KLM dans un lounge spécial.

Les passagers non-sportifs sont d’abord montés dans l’avion vers la Chine, prenant place au fond de l’appareil. Les athlètes ont pu ensuite s’installer dans les premiers rangs. Ceci afin d’éviter aux athlètes la multiplication des contacts avec les autres membres de la délégation.

Les autres délégations sont arrivées comme de coutume à l’aéroport, ayant pu côtoyer encore d’autres personnes, a constaté l’ANP sur place. L’avion n’est pas plein, beaucoup de places sont encore libres, ayant été réservées pour les JO d’hiver de Pékin.

Le prochain départ de la délégation belge, avec Sara Aerts, Kelly Van Petegem, An Vannieuwenhuyse, Kim Meylemans et Evy Poppe, est prévu samedi depuis Brussels Airport. Le même jour, Armand Marchant et Thibaut De Marre s’envoleront pour la Chine depuis Zürich.