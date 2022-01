D1A: le Standard décroche sa première victoire de l’année sur la pelouse d’Eupen (0-2)

A Eupen, Stefan Kramera, qui a retrouvé sa place sur le banc, a aligné Boris Lambert et Jordi Amat de retour de suspension. Pour sa part, Luka Elsner n’a pas pu compter sur Selim Amallah, Collins Fai, Abdoul Tapsoba, Hamza Rafia et Moussa Sissako (partis à la CAN), Damjan Pavlovic (blessé) et Noë Dussenne (suspendu). Merveille Bokadi et Ameen Al-Dakhil ont remplacé Pavlovic et Dussenne tandis que Jackson Muleka a été préféré à Denis Dragus. En jouant avec les tripes, Eupen a animé le début de rencontre, mais a rapidement eu moins de prise sur un Standard, toujours plus pressant. Après avoir expédié le ballon sur la transversale (20e), Emond a profité d’un cafouillage devant le but suite à un corner pour porter les Rouches au commandement (45e, 0-1).

Disputés à huis clos, les deux premiers matchs de la 24e journée du championnat de Belgique au programme ce mercredi ont vu le Standard décrocher sa première victoire en 2022 au détriment d’Eupen (0-2) et Zulte Waregem partager l’enjeu avec OHL (1-1). Au classement, le club liégeois (28 points, 12e) dépasse OHL (27 points, 13) et Eupen (26 points, 14e). Zulte reste 16e (24 points).

A la reprise, le Standard s’est posté dans le camp adverse et a gêné la manœuvre d’Eupen. Les Pandas se sont néanmoins créé de grosses occasions, mais, au point de penalty, Smail Prevljak a trop temporisé avant de tirer et sur le rebond, Lambert a vu son envoi dévié par Bodart (70e). Bien qu’obligé de reculer, le Standard n’était pas dépassé et deux joueurs montés au jeu lui ont assuré la victoire: sur un centre de Mehdi Carcela, Dragus a enlevé tout suspense à la rencontre (90e, 0-2).

A Waregem, Timmy Simons a opté pour un 4-2-3-1 avec Zinho Gano seul en pointe. Alessandro Ciranni, Frank Boya et Alieu Fadera en ont fait les frais au profit de Dion Cools, David Hubert et Dereck Kutesa. A OHL, Siebe Schrijvers et Mathieu Maertens manquaient à l’appel alors que Sory Kaba, qui avait joué avec la Guinée à la CAN lundi, était bien présent. Un retour gagnant vu qu’il a ouvert la marque sur le rebond d’un tir bloqué de Xavier Mercier (29e, 0-1). Toutefois, cela n’a pas déstabilisé Waregem et sur un coup de coin botté par Kutesa et dévié de la tête par Gano, Jelle Vossen a inscrit son 14e but de la saison (40e, 1-1).

Si Zulte a tenté d’emballer la deuxième période, Sammy Bossut a dû intervenir sur un tir à ras de terre de Levan Shengelia (58e) avant de bloquer un envoi central d’Alexis de Sart (60e). Par la suite, le niveau de la rencontre a continué à baisser même si Gano a surgi au second poteau sur un centre de Jean-Luc Dompé (84e).

La rencontre en live

Les compos

Standard : Bodart, Dewaele, Al-Dakhil, Laifis, Calut, Raskin, Bokadi, Donnum, Cafaro, Muleka, Emond.

Remplaçants : Epolo, Noubi, Nkounkou, Bastien, Carcela, Lestienne, Dragus.

Eupen : Nurudeen, Amat, Agbadou, Heris, Beck, Gnaka, Peeters, Lambert, Magnée, Ngoy, N’Dri.

Remplaçants : Himmelmann, Alloh, Prevljak, Konstantelias, Déom, Cools, Müsel.

Les statistiques du match