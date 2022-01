Eupen-Standard: après un cafouillage dans le rectangle, Renaud Emond surgit et donne l’avantage aux Rouches (0-1, direct)

Après avoir arraché un point miraculeux à Anderlecht et tenu tête au Club de Bruges, le Standard de Liège veut passer à la vitesse supérieure à Eupen.

Le Standard peut-il enfin renouer avec la victoire ? Un mois et demi après son dernier succès, acquis sur la pelouse de l’Antwerp, c’est ce que les hommes de Luka Elsner vont tenter de faire ce mercredi soir, au Kehrweg.

Pour cette joute, le tacticien franco-slovène devra se passer des services de plusieurs joueurs : Selim Amallah, Collins Fai, Abdoul Fessal Tapsoba, Hamza Rafia et Moussa Sissako sont toujours à la CAN, Damjan Pavlovic et Daouda Peeters sont blessés, tandis que Noë Dussenne est suspendu. Merveille Bokadi fait toutefois son retour dans le noyau liégeois, après avoir purgé sa suspension.