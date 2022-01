Les passages à niveau restent zones de danger

Après une accalmie certainement liée à la pandémie en 2020 (23 accidents), ce sont 46 accidents et incidents (dont 37 impliquant un véhicule) qui ont été relevés sur ou autour des 1.650 passages à niveau qui subsistent en Belgique, avec un bilan humain très lourd : 9 morts et 5 blessés graves. Ces deux derniers mois, cinq accidents se sont succédé, avec trop souvent des scénarios comme à Lede (Flandre-Orientale) : une automobiliste se retrouve avec une roue coincée derrière un rail. Impossible de faire bouger le véhicule. Malgré l’aide de personnes bienveillantes (passants, autres automobilistes bloqués en amont…) et même une tentative de remorquage du véhicule par un de ceux qui le suivaient, il a été impossible de faire bouger la lourde voiture. Puis les barrières du passage se sont baissées, les personnes ont pu se sauver mais la collision entre la locomotive et la voiture n’a pu être évitée.