L'Unizo s'oppose à une modification de la loi sur la nature des relations de travail (2)

Il y a quelques semaines, le ministre de l'Économie, Pierre-Yves Dermagne (PS), s'est engagé à présenter des propositions visant à améliorer les conditions de travail dans l'économie des plateformes. Il souhaiterait notamment ajouter la "présomption de contrat de travail" à la loi actuelle. Ce faisant, les employés d'une plateforme seraient ainsi présumés des salariés, sauf si la plateforme peut prouver le contraire. Selon le ministre, les critères généraux de la loi sur la nature des relations de travail ne sont plus adaptés au monde du travail d'aujourd'hui et doivent donc être réformés.

Cette proposition fait écho au procès engagé par l'UBT-FGTB et les coursiers à vélo qui en sont membres contre Deliveroo, plateforme de livraison de repas. En décembre, le tribunal du travail de Bruxelles avait donné raison à Deliveroo, estimant qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en contrat de travail la relation entre des livreurs indépendants et la plateforme.

Rodolphe Van Nuffel, porte-parole de Deliveroo, partage également ses inquiétudes sur le dossier, estimant que ni le salariat, ni aucune des pistes développées, ne répondent réellement aux besoins des coursiers. "Les coursiers ont besoin de sécurité, de protection, de formation et d'un lieu de rencontre et de dialogue. Nous sommes prêts à mettre en place ces dispositions et nous demandons que le gouvernement puisse nous le permettre."

L'organisation insiste sur le fait que, dans de nombreux secteurs, on trouve des indépendants qui sont employés par le biais de toutes sortes de plateformes, comme des consultants, des traducteurs, des informaticiens, des peintres, etc. "Ils risquent d'être poussés dans l'incertitude par un changement précipité de la loi", prévient l'Unizo.

De son côté, l'Unizo, chargée de donner un avis sur la loi par le biais du Comité général de gestion pour le statut social des travailleurs indépendants (CGG), se dit opposée à cette modification légale. "La loi actuelle détermine qui relève du statut d'indépendant et qui est considéré comme un salarié", note l'organisation patronale dans un communiqué. "L'Unizo souhaite conserver dans cet outil précieux les degrés de liberté nécessaires, car il tient compte de la spécificité de chaque situation de travail concrète et permet aux personnes de prendre en main leur carrière".

Selon lui, il convient "de développer un mécanisme de protection via des assurances complémentaires, d'offrir des formations et trajets d'accompagnement pour les coursiers qui n'ont pas de qualifications et d'organiser une plateforme de dialogue et consultation avec les différentes parties prenantes". Autant de propositions adressées au gouvernement.