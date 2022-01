Le BEL 20 et ses voisins ont poursuivi leur rebond de la veille

Hors BEL 20, Exmar (4,90) et Van de Velde (33,30) confirmaient des bonds de 6,5% et 4,73%, Econocom (3,63) récupérant 6,8% alors que Ontex (6,47) plongeait de 7%. D'Ieteren (151,80) et Bekaert (42,18) étaient en hausse de 2,9% et 2,1%, Picanol (68,60) s'adjugeant une plus-value de 6,5%. Bone Therapeutics (0,58) et Nyxoah (16,92) abandonnaient enfin 2,5% et 1,6% alors que Acacia Pharma (1,38) et IBA (14,64) rebondissaient de 7,8% et 4,6%, Celyad (3,30) de 3,8%.

Vers 16H30, l'euro s'inscrivait à 1,1282 USD, contre 1,1292 dans la matinée et 1,1285 la veille. L'once d'or cédait 14,75 dollars à 1.834,35 dollars et le lingot se négociait autour de 52.270 euros, en recul de 410 euros.