Le grand départ du Tour de France 2023 présenté: la chance des puncheurs

Le Tour de France 2023 proposera deux premières étapes favorables aux puncheurs avec un Grand Départ au Pays basque, où la Grande Boucle posera ses quartiers pendant trois jours pour deux étapes complètes et un départ d’étape. La 110e édition s’élancera le 1er juillet, 120 ans jour pour jour après le départ de la toute première édition. Le directeur de l’épreuve, Christian Prudhomme l’a annoncé mercredi à l’occasion de la présentation des trois étapes basques.

Le Grand Départ 2023 sera donné à Bilbao, en Espagne, où se tiendra la première étape, le samedi 1er juillet. Il s’agira d’une boucle de 185 km avec départ et arrivée dans la capitale de la province de Biscaye. Cinq ascensions sont répertoriées avec un dénivelé positif de 3.300 mètres. « Le plus grand dénivelé positif pour une première étape du Tour de France », a résumé Christian Prudhomme. « Ce sera une étape pour puncheurs. Notre volonté affirmée est d’avoir dès le premier jour épaule contre épaule les meilleurs coureurs du monde dans la plus grande course du monde. Le final est fait pour un costaud, un crack, avec un dernier kilomètre à 5 % de moyenne. L’arrivée sera pour l’un des meilleurs coureurs du monde, 120 ans jour pour jour après le tout premier Tour de France »