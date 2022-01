Quand les vœux du MR sèment la zizanie

Pour le Nouvel An, le Mouvement réformateur a tourné une vidéo au palais de justice de Bruxelles. « Regrettable », dit le CDH. Vincent Van Quickenborne et Mathieu Michel s’expliquent.

La députée fédérale Vanessa Matz (CDH) a interrogé, ce mercredi, le secrétaire d’Etat notamment chargé de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, au sujet d’une vidéo de vœux du MR tournée dans la salle des pas perdus du palais de justice de Bruxelles. La vidéo, accessible sur le site du MR et dont la durée totale est d’une petite heure, montre tantôt les présidentes des Jeunes et des Seniors du MR souhaitant leurs vœux et évoquant les grands défis de l’année, tantôt le président du Conseil européen, Charles Michel, et la vice-Première Sophie Wilmès clamant un discours, appuyés sur un pupitre, dans le palais de justice déserté. « J’ai été surprise par le lieu de tournage, a relevé la députée, qui avait interrogé sur le même sujet, il y a quelques jours, le ministre de la Justice, Vincent Van Quickenborne (Open VLD). L’institution de la justice doit être neutre et apparaître comme telle pour garder sa crédibilité et sa légitimité. Ce mélange des genres pourrait laisser penser le contraire.