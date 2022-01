Seconde Guerre mondiale: enquête sur le rôle de la SNCB dans la déportation des juifs

Durant la Seconde Guerre mondiale, vingt-huit « convois » ferroviaires ont été organisés depuis Malines à destination d’Auschwitz. Des 25.257 juifs et 351 Tziganes jetés dans les wagons, seuls 5 % ont survécu.

Ce drame garde sa part d’ombre. D’où la demande adressée ce jeudi par le Sénat au Centre d’étude Guerre et Société (Cegesoma) de mener une enquête plus approfondie sur le rôle de la SNCB dans le transport des déportés. La démarche se veut une contribution au devoir de mémoire rappelé par la présidente du Sénat Stephanie D’Hose (Open VLD) et le ministre de la Mobilité Georges Gilkinet (Ecolo) alors que l’on commémore la libération du camp d’Auschwitz-Birkenau.