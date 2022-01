Asile: tout juste condamnée, la Belgique manque à nouveau à son obligation d’accueil

L’huissier mandaté par le Cire a passé une partie de son lundi à faire le piquet devant le Petit-Château, à Bruxelles. Il n’est pas reparti bredouille : quelques jours après le prononcé du tribunal de première instance de Bruxelles condamnant l’Etat et Fedasil pour déni d’asile, des dizaines de personnes n’ont pas pu accéder à la prise en charge à laquelle elles avaient droit. Pourtant, plusieurs centaines de places étaient bien disponibles (voir ci-dessous). « On s’attendait à ce que des personnes se retrouvent à nouveau en rue parce que les créations de places ne suivent pas, mais on ne pensait pas ce que cela arriverait si vite », soulève Sotieta Ngo, la directrice du Cire. « Et venant d’un secrétaire d’Etat qui n’a cessé de répéter qu’il respectait l’Etat de droit et les décisions de justice, c’est… déroutant. »